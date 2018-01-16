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THY diz mesafesi koltuklardan ek para almaya başladı

Türk Hava Yolları (THY) ve alt markası Anadolujet, ek gelir sağlamak adına acil çıkışlardaki koltuklardan sonra diz mesafesi geniş koltuklardan da ek ücret almaya başladı. Dış hat uçuşlarında geniş koltuk seçimi yapacak olan yolcular 19 ila 79 dolar arası ek ücret ödeyecek

THY diz mesafesi koltuklardan ek para almaya başladı
8 Ocak 2018 uçuş tarihi itibariyle acil çıkış sırası koltuklara ek olarak diğer diz mesafesi geniş koltukların satışı tüm yurt dışı seferlerde (asimetrik ve offline uçuşlar hariç) hizmete açıldı.

Uygulamaya geçiş öncesinde, bebek puseti bulunan koltukları seçmiş olan bebekli yolcuların bulunduğu uçuşlar, mağduriyet yaşanmaması için satışa açılmadı. Ancak tip değişiklikleri veya zaruri sebepler ile koltuk planı işlemi yapılırsa ilgili koltuklar da ücretli hale gelebilecek.


19 İLA 79 DOLAR ARASI EK PARA ALINACAK


Bu sebeple bazı uçuşlar satışa açık bazıları ise kapalı olacak. Türk Hava Yolları, dış hat uçuşlarında yolcuların diz mesafesi geniş koltukları ek olarak 19 ila 79 dolar, alt marka olan ve iç hat seferi yapan Anadolujet uçaklarındaki koltukları ise 15 ila 29 TL arası ücret karşılığında sunmaya başladı.
 
İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) 


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