THY, Empire State Binası’na çıkma koşusuna sponsor oldu

75. KATTA THY OFİSİ VAR

FİLM ETKİNLİKLERİNE DE SPONSOR OLMUŞTU

HOLLYWOOD YILDIZLARINA YER VERİLDİ

Mine Bozkurt

Bu sene 41’incisi düzenlenecek koşuda yarışacak atletler, binlerce kişinin başvurusu arasından yapılacak çekilişle belirlenecek.Toplam 250 atletin mücadele edeceği yarışma, ABD’nin en yüksek 5’inci yapısı olan’nın giriş katından başlayacak. Atletler, 1576 merdiven çıkarak 86’ıncı katta bulunan bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.Ziyaretçilerin Empire State Binası’nın girişinden 86’ıncı kata çıkması asansör ile 1 dakikadan az sürerken, yarışmacılar bu mesafeyi yaklaşık 10 dakikanın üzerinde alıyor.Avustralyalı atlet Paul Crake 2003’te kaydettiği 9 dakika 33 saniyelik derecesiyle erkeklerde, Avusturyalı atlet Andrea Mayr de 2006’da kaydettiği 11 dakika 23 saniyelik derecesiyle kadınlarda rekoru elinde bulunduruyor.THY’den yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası alanlarda bir çok takipçisi olan yarışmada dereceye giren atletlere çeşitli ödüller verileceği kaydedilirken, New York’un en yüksek yapılarından biri olan ve 75. katında da Türk Hava Yolları New York ofisinin yer aldığı Empire State Binasının 7 Şubat’ta yarışmaya ithafen ışıklarla aydınlatılacağı belirtildi.Geçen yıllarda ABD’nin önemli spor müsabakalarında reklamları gösterilen THY, Amerikan sinema dünyasındaki etkinliklerine de sponsor olmuştu.’nin en çok izlenen spor organizasyonu olan) final müsabakası’un Şubat 2016’daki 50’nci mücadelesinde maç öncesi yorum programı THY sponsorluğunda yapılmıştı.ABD’de 112 milyon kişinin izlediği Super Bowl 50’nin Şubat 2016’daki mücadelesinde Hollywood aktörlerindenve, 111 milyon kişinin izlediği Şubat 2017’deki Super Bowl 51 maçında daTHY’nin reklamlarında oynamıştı.THY, ayrıca, 2016’da vizyona giren Hollywood yapımı "Batman Süpermen’e Karşı: Adaletin Şafağı" (Batman v Superman: Dawn of Justice) filmine sponsor olmuştu.