THY Euroleague | Unicaja Malaga 81-68 Anadolu Efes

Erdinç Şahin

’de normal sezonun 22. haftasındadeplasmandakarşılaştı. Bu sezonistediği sonuçları bir türlü alamayan ve son sıraya demir atanparkeden 81-68 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 22. maçında 16. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı.Aldığı 9 galibiyetle 10. sırada yer alan’da kenardan oyuna dahil olan20 sayıyla oynarken10 sayı ve 12 ribaundla ‘double-double’ yaptı. Temsilcimizde ise16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Zoran Dragic ise 12 sayı kaydetti.