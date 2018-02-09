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THY Euroleague | Unicaja Malaga 81-68 Anadolu Efes

THY Euroleague'de normal sezonun 22. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Unicaja Malaga'ya 81-68 mağlup oldu ve 16. yenilgisini alarak son sırada kaldı.

THY Euroleague | Unicaja Malaga 81-68 Anadolu Efes
THY Euroleague’de normal sezonun 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Unicaja Malaga’yla karşılaştı. Bu sezon Avrupa istediği sonuçları bir türlü alamayan ve son sıraya demir atan Efes, parkeden 81-68 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 22. maçında 16. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı.

Aldığı 9 galibiyetle 10. sırada yer alan Unicaja Malaga’da kenardan oyuna dahil olan Adam Waczynski 20 sayıyla oynarken James Augustine 10 sayı ve 12 ribaundla ‘double-double’ yaptı. Temsilcimizde ise Errick McCollum 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Zoran Dragic ise 12 sayı kaydetti.


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