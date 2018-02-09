THY Euroleague | Unicaja Malaga 81-68 Anadolu Efes

THY Euroleague
’de normal sezonun 22. haftasında Anadolu Efes,
deplasmanda Unicaja Malaga’yla
karşılaştı. Bu sezon Avrupa
istediği sonuçları bir türlü alamayan ve son sıraya demir atan Efes,
parkeden 81-68 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar 22. maçında 16. kez mağlup oldu ve son sırada kaldı.
Aldığı 9 galibiyetle 10. sırada yer alan Unicaja Malaga
’da kenardan oyuna dahil olan Adam Waczynski
20 sayıyla oynarken James Augustine
10 sayı ve 12 ribaundla ‘double-double’ yaptı. Temsilcimizde ise Errick McCollum
16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Zoran Dragic ise 12 sayı kaydetti.
Erdinç Şahin