THY ocak-mart döneminde karını yüzde 44 arttırdı



TÜPRAŞ'IN KARI AZALDI



THY ZARARINI AZALTTI

Can Hakman

Üç şirketten 2018 bilanço açıklaması geldi.ve, ilk üç çeyrek kar ve zarar bilgilerini'ta paylaştı. Buna göre,'in Ocak-Mart dönemi net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.48 artışla 1.14 milyar lira oldu.Holdingin KAP'a açıkladığı bilançosuna göre finans sektörü faaliyetleri dahil satış gelirleri ise ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 10.4 artışla 24.6 milyar liraya yükseldi.'ın ilk çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 56 azalışla 378.4 milyon lira oldu.Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, ilk çeyrek gelirleri de yüzde 8.5 artışla 13.4 milyar lira olarak gerçekleşti.'nın (THY) zararı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 azalarak 314 milyon liraya geriledi.Şirketin dün akşam açıkladığı Ocak-Mart dönemi sonuçlarına göre satış gelirleri ise yüzde 44 artarak 10.53 milyar lira oldu.THY'nin geçen yılın ilk çeyreğinde zararı 1.4 milyar lira, satış gelirleri ise 7.3 milyar lira olmuştu.