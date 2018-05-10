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THY ocak-mart döneminde karını yüzde 44 arttırdı

Üç şirketten KAP'a 2018 ilk çeyrek kar ve zarar açıklaması geldi. THY'nin Ocak-Mart dönemi sonuçlarına göre satış gelirleri ise yüzde 44 artarak 10.53 milyar lira oldu

THY ocak-mart döneminde karını yüzde 44 arttırdı
Üç şirketten 2018 bilanço açıklaması geldi. Koç Holding, Tüpraş ve THY, ilk üç çeyrek kar ve zarar bilgilerini KAP'ta paylaştı. Buna göre, Koç Holding'in Ocak-Mart dönemi net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.48 artışla 1.14 milyar lira oldu.

Holdingin KAP'a açıkladığı bilançosuna göre finans sektörü faaliyetleri dahil satış gelirleri ise ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 10.4 artışla 24.6 milyar liraya yükseldi.


TÜPRAŞ'IN KARI AZALDI


Tüpraş'ın ilk çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 56 azalışla 378.4 milyon lira oldu.

Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, ilk çeyrek gelirleri de yüzde 8.5 artışla 13.4 milyar lira olarak gerçekleşti.


THY ZARARINI AZALTTI


Türk Hava Yolları'nın (THY) zararı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 azalarak 314 milyon liraya geriledi.

Şirketin dün akşam açıkladığı Ocak-Mart dönemi sonuçlarına göre satış gelirleri ise yüzde 44 artarak 10.53 milyar lira oldu.

THY'nin geçen yılın ilk çeyreğinde zararı 1.4 milyar lira, satış gelirleri ise 7.3 milyar lira olmuştu.


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