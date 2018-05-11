THY Phuket seferlerini artırma kararı aldı



PHUKET' HER GÜN UÇAMK İÇİN GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILDI



BUSİNNESS CLASS BİLETLERE YOĞUN İLGİ



DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TURİST AĞIRLIYOR

"TÜRKİYE'NİN KIŞINDA SICAK BİR TATİL YAPMAK İSTEYENLER İÇİN PHUKET GÜZEL BİR TERCİH"



Dünyada 303 noktaya uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran, 2017 yılının Temmuz ayında açtığıhattında, frekans artışına gitme kararı aldı. İstanbul-Phuket hattında karşılıklı haftada 4 sefer gerçekleştiren THY, artan talebe karşılık verebilmek için Uzakdoğu Asya ülkesi Tayland’ın dünyaca ünlü turizm adasına önümüzdeki Eylül ayından itibaren haftanın her günü sefer düzenlemek için harekete geçti.Phuket’e düzenlenen tarifeli seferlere ilişkin bilgi veren THY Tayland Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, 2012 yılında iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasıyla mevcut hatta seyahat eden yolcu sayısında ciddi artış yaşandığını kaydetti. Tuğcu, “17 Temmuz 2017’de ilk sefer gerçekleşti. Talepler beklentileri karşıladı. Uçak ve slot müsaitliğine göre Eylül ayı itibariyle haftalık 4 seferle icra ettiğimiz hattımızı günde 1 sefere çıkarmak için gerekli müracaatlarda bulunduk" açıklamasında bulundu.Dünyaca ünlü tatil destinasyonuna düzenlenen seferler de Businness Class’a ilginin de yoğun dikkat çeken Tuğcu, "Türkiye pazarında özellikle düğün veya balayı için gelen çiftler business class’ı tercih ediyor. Dönemsel olarak, 2 kişilik özel business class promosyonları da yapıyoruz. Kurumsal trafiğin yoğun olmadığı bir destinasyon için doluluklar ilk senesinde gayet olumlu seyrediyor. Gün geçtikce yükselen bir grafik var" dedi. Ahmet Tuğcu ayrıca Business class yolcularının Phuket Havalimanında seyahatleri öncesinde zaman geçirebilecekleri bir özel yolcu salonunun da bulunduğunu kaydetti.Phuket’i daha çok hangi ülkelerden tatilcilerin tercih ettiğine değinen THY Tayland Müdürü Abdullah Ahmet Tuğcu, "Tayland pazarının en önemli avantajlarından birisi, dünyanın her noktasından talep olması. Avrupa’da Almanya, Fransa, Belçika, İtalya ve İspanya başı çekiyor. Kuzey ve Güney Amerika’dan da yolcu taşıyoruz. Yolcuların önemli kısmı Bangkok , Kuala Lumpur veya Vietnam’da Ho Şi Min ile dönüşümlü olarak tatil yapıyor. Phuket, turizm anlamında büyük çeşitlilik sunmaktadır. Balayı, düğün, welness&detoks, aile tatili, helal turizm, çevre şehirlerle kültür turları ve pek tabii deniz turizmi ile farklı segmentte yolculara unutulmaz bir deneyim sunmaktadır" dedi. Türkiye'den Phuket'e giden balayı çiftleri ve çocuklu aileler ise genellikle Angsana Laguna Phuket gibi aile ağırlıklı otelleri daha çok tercih ediyor.Phuket'in en fazla talep gördüğü dönemin Türkiye'de kış aylarına denk geldiğini belirten Ahmet Tuğcu, "Biz Türkiye’de en soğuk günleri yaşarken Phuket’te insanlar güneşli günlerin tadını çıkarıyor. Tropikal iklimi nedeniyle yılın büyük bölümü sıcak olsa da en güneşli günler Ekim - Nisan ayları arasında yaşanıyor. Türkiye’nin kışında sıcak bir tatil yapmak isteyenler için Phuket güzel bir tercih. Bunun yanında Mayıs ayından sonra yağmurlar başlıyor ancak bölgede turizmin canlılığı bitmiyor, yoğunluk azalsa da yağmursuz günlerde sıcak hava ve kültürü Phuket’i tercih edilebilir kılıyor" ifadelerini kullandı.