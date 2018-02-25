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THY Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a sefer başlattı

Türk Hava Yolları (THY) Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a uçak seferlerini başlattı

THY Sierra Leone'nin başkenti Freetown'a sefer başlattı
THY'nin dünyada uçtuğu 301. şehir olarak başlayan Freetown tarifeli seferleri, İstanbul-Ouagadougou-Freetown–Ouagadougou-İstanbul güzergahında, salı ve cumartesi olmak üzere haftada 2 frekans icra edilecek.

Bu güzergahtaki ilk seferini gerçekleştiren THY uçağında yer alan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve beraberindekiler törenle karşılandı.

Ekşi, yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak başlattıkları Freetown seferleriyle uçuş ağlarını daha da genişletmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

Bilal Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika'da en fazla noktaya sefer düzenleyen havayolu olma unvanımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Afrika genelinde birçok ülkeden daha fazla faaliyet gösteriyoruz. İki ülke arasındaki bağın her geçen gün kuvvetlenerek gelişeceğine olan inancım tamdır. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da iki ülke arasındaki dostluk bağlarının her türlü zorlu koşullarda güç kaybetmeksizin süreceğine gönülden inanıyorum."


THY'NİN UÇTUĞU 301. ŞEHİR OLACAK


Gür ormanı, palmiyelerle çevrili kumsalları, büyüleyici tarihi varlıklarıyla Sierra Leone'nin cazip bir ülke konumunda olduğunu belirten Ekşi, "Sierra Leone önemli bir turizm ve ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Geçmişte yıllık 100 binin üzerinde turistin ziyaret ettiği Sierra Leone'nin yeni başarılarına birlikte imza atabilmek amacıyla buradayız." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı'nın haberien göreAfrika'ya verdiği özel önem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine öncülük ettiğini vurgulayan Ekşi, şöyle konuştu:


TÖRENDE KONUŞMA YAPILDI


"İstanbul'da yakın zamanda hizmete açılacak yeni havalimanı küresel etkinliği önemli ölçüde artıracaktır. Zengin kültürel mirasımızdan aldığımız güçle hizmet standartlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Afrika ile mevcut kültürel bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendireceğiz."

Törene, Sierra Leone'nin Enerji Bakanı Henry O.Macauley, İçişleri Bakanı Nanette Thomas ve Ulaştırma Bakanı Leonard Balogun Koroma da katıldı. 

THY'nin Freetown'a başlattığı seferler ile dünya üzerindek destinasyon sayısı 301 oldu.


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