Sırbistan'da Fenerbahçe Doğuş'un da mücadele edeceği THY Euroleague Final Four müsabakalarını izlemek isteyenlerin yoğun talepleri nedeniyle Türk Hava Yolları'nın, Belgrad'a tek yönde bilet fiyatı business sınıfında 3 bin 105 TL'ye çıktı.

5 EK SEFER KONULDU

18-20 Mayıs tarihlerindeki Final Four maçları için sarı lacivertli taraftarlar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bugünden itibaren uçaklarla akın etmeye başladı. THY İstanbul-Belgrad-İstanbul karşılıklı uçuşlarına toplam 5 ek sefer koyarken bazı seferlerine de Airbus 330 tipi geniş gövdeli uçaklar tahsis etti. THY ve Pegasus Havayolu'nun Belgrad seferleri ile taraftarların gidişleri başladı.

TURLAR DOLDU

Talepler nedeniyle tur şirketleri de özel turlar düzenliyor. Turların birçoğunda kontenjanlar doldu. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ünlüler ve iş insanları da tarifeli seferler dışında özel iş jetlerle de yarın İstanbul'dan Belgrad'a uçacak.

TURLAR 1.290 EURODAN BAŞLIYOR

Acentalar taraftarlar için maç bileti dahil ve bilet hariç özel turlar da düzenlerken turların birçoğu doldu. 3 gece 4 gün 3 yıldızlı otellerde maç bileti hariç Belgrad turları 2 bin 800 lira'dan başlıyor.

4 yıldızlı konaklamada maç bileti dahil 5 gün 4 geceli turlar ise 1290 euro'dan başlıyor.