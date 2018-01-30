THY, Super Bowl'u Dr. Öz ile gökyüzüne taşıyacak



'SUPER BOWL'UN YAYIN ARASINDA İLK KEZ KAMUOYUNA SUNACAĞIZ'

Can Hakman

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre,yolcuları, 4 Şubat'ta, internet bağlantılı uçuşların tamamında'nin () final müsabakası olan "'yi canlı takip edebilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilenPazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, yolcularını sadece dünyanın en fazla ülkesine ulaştırarak seçkin hizmet anlayışıyla buluşturmakla kalmadıklarını belirterek, uçuş süresince bu anlayışın tamamlayıcı bir parçası olan kapsamlı uçak içi eğlence sistemi "" ile de yolculara oldukça keyifli bir uçuş tecrübesinin kapılarını açtıklarını kaydetti.Olmuştur, bu bağlamda, Amerikan TV tarihinin en çok izlenen yayını olarak kayıtlara geçen’u bir kez daha uçuşlarda canlı olarak yayınlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Ayrıca, dünyaca ünlü kalp cerrahı ve ekran yüzü’ün rol aldığı, 'Beş Duyu' kampanyamızın tanıtım videosunu da yine bu yayının reklam arasında ilk kez kamuoyunun beğenisine sunacak olmak ise bizi son derece heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.THY, uçak içi eğlence sistemi "" ile 23 farklı dilde 800'den fazla TV şovu, 700'den fazla müzik albümü, 7 uçak içi canlı TV yayını, "betimlemeli alt yazı" ve “betimlemeli seslendirme” tekniklerinin kullanımı sayesinde engelli yolcular için özel hazırlanmış 11 film seçeneğini de içeren oldukça kapsamlı bir uçak içi eğlence hizmetini uçaklarında hazır bulunduruyor. Tüm uzun mesafeli uçuşlarında gürültü engelleyici kulaklıkları dayolcularının kullanımına sunuluyor.AA