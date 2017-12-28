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THY uçağı hasta yolcu için Kanada'ya inmek zorunda kaldı

Türk Hava Yolları’nın New York-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kanada’nın Halifax Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı

THY uçağı hasta yolcu için Kanada'ya inmek zorunda kaldı
New York-İstanbul seferini yapan TK 12 sefer sayılı THY uçağı Atlas Okyanusu üzerinde uçuşuna devam ederken bir yolcu hastalandı.

Yolcunun durumu üzerine kaptan pilot, uçağı en yakın nokta olan Kanada’nın Halifax Stanfield Havalimanı’na yönlendirdi. THY uçağı daha sonra buraya iniş yaptı.

Murat ÇAKIR/DHA

 
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