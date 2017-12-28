THY uçağı hasta yolcu için Kanada'ya inmek zorunda kaldı

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Türk Hava Yolları’nın New York-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kanada’nın Halifax Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı
Son dakika! İstanbul'a yılbaşı gecesi TIR'ların girişi yasaklandı
Bursa'da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak
Son dakika! Abdullah Gül'den yeni açıklama
Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde yangın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile Kudüs'ü konuştu
Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anı görüntülendi!
Hulusi Akar askeri üniformayı çıkardı
ABD'ye vize işlemleri başladı, ilk başvuruyu yapan ret aldı
Keskin Holding'in patronu adliyede
Son dakika... İstanbul Esenler'de çatışma çıktı!
Muğla’da DEAŞ’lı iki terörist yakalandı
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı (Küçük kızı Leyla da var)
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Şarkıcı Hatice'ye Dubaili işadamından ahlaksız teklif: Bana 100 bin dolar önerdi