THY uçağı Trabzon'a inemedi



PİLOT İNİŞ YAPMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ



AKILLARA TRABZON'DA PİSTTEN ÇIKAN UÇAK GELDİ

Trabzon'da pistten çıkan uçak için çalışmalar sürüyor

Haber Merkezi

Türk Hava Yollarının (THY) TC-JRV kuyruk tescilli, Airbus A321 tipi uçağı 153 yolcusuyla Trabzon seferini yapmak üzere saat 17.35'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.Uçak, Trabzon Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmaya başladığı sırada görüş mesafesi azalmaya başladı.Bunun üzerine uçağın pilotu Samsun Çarşamba Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek Trabzon Havalimanı'na inemeyeceğini, Çarşamba Havalimanı'na iniş yapmak istediğini söyledi.Bunun üzerine uçağın pilotu, Samsun Çarşamba Havalimanı'na saat 19.20'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.Yetkililer, Trabzon Havalimanı'ndaki görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından THY uçağının seferini tamamlamaküzere Trabzon'a hareket edeceğini ifade ettiler.Akıllara Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak, aşağısı deniz olan toprak alana kayan yolcu uçağı geldi. Uçak pist kenarındaki toprak yığınına girmişti. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edimişti.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi kısa sürede tahliye edimişti.DHA