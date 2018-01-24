15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

THY uçağı Trabzon'a inemedi

İstanbul - Trabzon seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı

24 Ocak 2018, Çarşamba 23:28
THY uçağı Trabzon'a inemedi
Türk Hava Yollarının (THY) TC-JRV kuyruk tescilli, Airbus A321 tipi uçağı 153 yolcusuyla Trabzon seferini yapmak üzere saat 17.35'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Uçak, Trabzon Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmaya başladığı sırada görüş mesafesi azalmaya başladı.


PİLOT İNİŞ YAPMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ


Bunun üzerine uçağın pilotu Samsun Çarşamba Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek Trabzon Havalimanı'na inemeyeceğini, Çarşamba Havalimanı'na iniş yapmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine uçağın pilotu, Samsun Çarşamba Havalimanı'na saat 19.20'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.
Yetkililer, Trabzon Havalimanı'ndaki görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından THY uçağının seferini tamamlamak
üzere Trabzon'a hareket edeceğini ifade ettiler.


AKILLARA TRABZON'DA PİSTTEN ÇIKAN UÇAK GELDİ


Akıllara Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak, aşağısı deniz olan toprak alana kayan yolcu uçağı geldi.  Uçak pist kenarındaki toprak yığınına girmişti. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edimişti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi kısa sürede tahliye edimişti.

Trabzon'da pistten çıkan uçak için çalışmalar sürüyorTrabzon'da pistten çıkan uçak için çalışmalar sürüyor

DHA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son Dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Son Dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
Sivas'ta otobüs terminalinde panik

Sivas'ta otobüs terminalinde panik
Afrin'e askeri sevkiyat sürüyor

Afrin'e askeri sevkiyat sürüyor
Isparta’da eğitim uçağı acil iniş yaptı

Isparta’da eğitim uçağı acil iniş yaptı
Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi

Kilis'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi

Devlet Bahçeli: Afrin'in huzura kavuşacağı günler yakındır

Devlet Bahçeli: Afrin'in huzura kavuşacağı günler yakındır
Manisa'da 3.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 3.0 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Münbiç'te operasyon başlatabiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Münbiç'te operasyon başlatabiliriz
Meteoroloji'den Uşak'a kritik uyarı

Meteoroloji'den Uşak'a kritik uyarı
Kilis'e atılan roketten kurtuldular

Kilis'e atılan roketten kurtuldular
Mehmetçiğe moral için fındık ve Türk bayrağı gönderdiler

Mehmetçiğe moral için fındık ve Türk bayrağı gönderdiler