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THY unutulan 45 bin eşyayı 500 bin lira'dan satışa çıkardı

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarda unutulan ve bekleme süresinde sahipleri tarafından alınmayan toplam 45 bin sahipsiz bagaj ve eşyayı ihaleyle satışa çıkardı. Kabinde unutulan satışa çıkarılan eşyaların tahmini bedelinin (kdv hariç) 500 bin TL olduğu, tahmini bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi

THY unutulan 45 bin eşyayı 500 bin lira'dan satışa çıkardı
THY Kayıp Eşya Depoları yolcuların uçak içinde unuttuğu eşyalarla dolup taşıyor. Depolara ayda binlerce eşya getiriliyor. Yolcular uçuş stresi ve telaş gibi birçok nedenden dolayı eşyalarını unutabiliyor.

THY, uçakların seferi tamamlamasının ardından kabinde bulunan eşyalar, kayıp eşya ofisine teslim ediliyor. Bir süre burada bekletilen eşyalar, başvuru olmadığı anda kayıp eşya deposuna alınıyor. Depodaki eşyalar, bir yıl olan bekleme süresinin bitiminde ihale ile satılıyor. 

UNUTULAN EŞYALAR SATIŞTA


Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü deposunda bulunan 2 bin 242 adet bagaj, 2 bin 740 adet bebek arabası, 265 adet tekerlekli sandalye, 38 bin 295 adet değersiz buluntu eşya ve 2 bin 233 adet elektronik eşya kapalı zarfla teklif alınmasının ardından e-ihale usulü ile satılacak.

Satışa çıkarılan eşyanın tahmini bedeli KDV hariç 500 bin lira olarak belirlendi.Geçici teminat bedelinin ise 15 bin TL olduğu belirtildi.Eşyaların satışı için 14 Mayıs'a kadar teklif alınacak ve tahmini bedelin altındaki teklifler değerlendirilmeye alınmayacak. 

KIŞ AYLARINDA EN ÇOK PALTO UNUTULUYOR


Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre kış aylarında en çok palto ve gözlük unutuluyor. Yağmurlu günlerde de uçakta şemsiye unutuluyor.

Yetkililer uçakta unutulan eşyanın kolay bulunması için uçuş öncesi bu eşyaların üzerine ad ve soyadı ile adresin yazılmasının önemini vurguluyor.

Yetkililer, giysilerin iç kısmına bu etiketleri koyulması gerektiğini belirterek uçuş bittikten sonra kabin memurlarının eşyanızı bırakmamanız için yaptığı anonstan sonra koltuğunuzu ve kabin dolaplarını kontrol edilmesi gerektiğini söylüyorlar.


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