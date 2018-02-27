15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

THY Yeni Havalimanı’na 600 TIR’la taşınacak

THY’nin Yeni Havalimanı’na taşınma planı netlik kazandı. Buna göre 18 saat içerisinde ekipmanlar, 600 TIR ile karadan taşınacak. Yolcusu bulunmayan 120 uçak ise yeni adresine gitmek üzere Atatürk Havalimanı’ndan havalanacak.

THY Yeni Havalimanı’na 600 TIR’la taşınacak
İstanbul’da yapımı süren Yeni Havalimanı’nda ilk fazın yüzde 80’i tamamlanırken, merak edilen en önemli sorulardan biri olan Türk Hava Yolları’nın (THY) Yeni Havalimanı’na nasıl taşınacağı konusu da netlik kazandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 330 uçaktan oluşan THY’nin 18 saatte taşınacağını söyledi. THY ve THY’ye yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), için toplam 600 civarında TIR’la yeni havalimanına taşınma işleminin gerçekleştirileceğini açıklayan Bilal Ekşi “Birinci günde oraya taşınmamıza herhangi bir engel yok. Yani biz birinci günde orada olacağız. Yolcumuzu hiçbir şekilde mağdur etmeden taşıyacağız. Birinci günde hazır olacak binalarımız için müteahhitlerimiz çalışmaya devam ediyor. Hat bakımı inşaatımız yüzde 40’lara doğru geldi. Diğer inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.


DANIŞMAN TUTULDU


Şirketin taşınmasıyla alakalı yurt dışından danışmanlık aldıklarını anlatan ekşi “Her hafta arkadaşlar toplanıyor. İlk 18 saat içerisinde bize hizmet veren TGS şirketiyle birlikte biz de dahil olmak üzere yaklaşık 600’e yakın TIR, oraya malzeme taşıyacak. Dolayısıyla devasa bir operasyon ama tüm çalışmalar yapıldı” diye konuştu. Havalimanı’nın taşınma aşamasında operasyonel sorunların yaşanmaması için alınacak önlemler kapsamında son 24 saatlik dilimde uçuşların yüzde 50 düşürüleceğini dile getiren THY Genel Müdürü Ekşi taşınma işleminin ardından seferlerin kademeli olarak artırılacağına dikkat çekti. Ekşi “Yolcunun terminale alışması ve ani bir yoğunluk olup da herhangi bir yolcu mağduriyeti oluşmaması için birinci gün seferleri tedrici olarak yapıyoruz. Yani ilk iki saat yüzde 10 sefer yapacağız. Sonra bunu yüzde 30’a çıkartıyoruz. İkinci gün yüzde 75’e üçüncü günde de yüzde 100’e çıkarıyoruz” dedi.


120 UÇAK BOŞ NAKLEDİLECEK


Uçakların nakli konusundaki soru işaretlerine de açıklık getiren Ekşi, “29 Ekim’de tören olacak, Atatürk Havalimanı’nda(AHL) da operasyon devam edecek. Bir gün sonrasında yani 30 Ekim’de de yine Atatürk Havalimanı’nda operasyon devam edecek. THY dışındaki diğer taşıyıcılar Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarını bitirecek ve yeni havalimanına taşınacaklar. Sonra sıra bize geliyor ve hem Atatürk Havalimanı hem yeni havalimanı toplam 18 saat için bütün seferlere kapatılıyor. Yani ticari yolculu seferlere her ikisi de kapatılıyor. İşte o aşamada yaklaşık şu anki çalışmalara göre 120 tane uçağın boş olarak Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına nakli olacak” dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

10 Kasım'da göbek atan müdüre ceza

10 Kasım'da göbek atan müdüre ceza
Beyaz Saray'dan Esad'a sert uyarı

Beyaz Saray'dan Esad'a sert uyarı
Artık hayvanlarınızı canınız istediğinde terk edemeyeceksiniz

Artık hayvanlarınızı canınız istediğinde terk edemeyeceksiniz
PKK'lı terörist Demot Rakka’da ‘Yalnız Kurt’ taktiğiyle eğitilmiş

PKK'lı terörist Demot Rakka’da ‘Yalnız Kurt’ taktiğiyle eğitilmiş
Kars Kağızman'da zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı

Kars Kağızman'da zihinsel engelli kıza istismara 27 gözaltı
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Sapık hademeye 572 yıl ceza

Sapık hademeye 572 yıl ceza
Eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk ABD'ye kaçtı

Eski Adana Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Karabörk ABD'ye kaçtı
İzmir'deki kayıp liseliler bulundu

İzmir'deki kayıp liseliler bulundu
Çeteler sıralandı

Çeteler sıralandı
Adana'da kaçak et operasyonu

Adana'da kaçak et operasyonu