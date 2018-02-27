THY Yeni Havalimanı’na 600 TIR’la taşınacak



DANIŞMAN TUTULDU



120 UÇAK BOŞ NAKLEDİLECEK

Serap Belovacıklı

İstanbul’da yapımı süren Yeni Havalimanı’nda ilk fazın yüzde 80’i tamamlanırken, merak edilen en önemli sorulardan biri olan Türk Hava Yolları’nın (THY) Yeni Havalimanı’na nasıl taşınacağı konusu da netlik kazandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 330 uçaktan oluşan THY’nin 18 saatte taşınacağını söyledi. THY ve THY’ye yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), için toplam 600 civarında TIR’la yeni havalimanına taşınma işleminin gerçekleştirileceğini açıklayan Bilal Ekşi “Birinci günde oraya taşınmamıza herhangi bir engel yok. Yani biz birinci günde orada olacağız. Yolcumuzu hiçbir şekilde mağdur etmeden taşıyacağız. Birinci günde hazır olacak binalarımız için müteahhitlerimiz çalışmaya devam ediyor. Hat bakımı inşaatımız yüzde 40’lara doğru geldi. Diğer inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.Şirketin taşınmasıyla alakalı yurt dışından danışmanlık aldıklarını anlatan ekşi “Her hafta arkadaşlar toplanıyor. İlk 18 saat içerisinde bize hizmet veren TGS şirketiyle birlikte biz de dahil olmak üzere yaklaşık 600’e yakın TIR, oraya malzeme taşıyacak. Dolayısıyla devasa bir operasyon ama tüm çalışmalar yapıldı” diye konuştu. Havalimanı’nın taşınma aşamasında operasyonel sorunların yaşanmaması için alınacak önlemler kapsamında son 24 saatlik dilimde uçuşların yüzde 50 düşürüleceğini dile getiren THY Genel Müdürü Ekşi taşınma işleminin ardından seferlerin kademeli olarak artırılacağına dikkat çekti. Ekşi “Yolcunun terminale alışması ve ani bir yoğunluk olup da herhangi bir yolcu mağduriyeti oluşmaması için birinci gün seferleri tedrici olarak yapıyoruz. Yani ilk iki saat yüzde 10 sefer yapacağız. Sonra bunu yüzde 30’a çıkartıyoruz. İkinci gün yüzde 75’e üçüncü günde de yüzde 100’e çıkarıyoruz” dedi.Uçakların nakli konusundaki soru işaretlerine de açıklık getiren Ekşi, “29 Ekim’de tören olacak, Atatürk Havalimanı’nda(AHL) da operasyon devam edecek. Bir gün sonrasında yani 30 Ekim’de de yine Atatürk Havalimanı’nda operasyon devam edecek. THY dışındaki diğer taşıyıcılar Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarını bitirecek ve yeni havalimanına taşınacaklar. Sonra sıra bize geliyor ve hem Atatürk Havalimanı hem yeni havalimanı toplam 18 saat için bütün seferlere kapatılıyor. Yani ticari yolculu seferlere her ikisi de kapatılıyor. İşte o aşamada yaklaşık şu anki çalışmalara göre 120 tane uçağın boş olarak Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına nakli olacak” dedi.