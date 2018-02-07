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THY yoğun talep üzerine sefer artışına gidiyor

Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz yıl artan yolcu talebi nedeniyle 2018’de bazı hatlarda frekans artışı yapma kararı aldı

07 Şubat 2018, Çarşamba 18:49
THY yoğun talep üzerine sefer artışına gidiyor
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY, 2017 yılındaki yüksek yolcu talebi ve 2018 yılındaki hedefleri doğrultusunda farklı uçuş noktaları için sefer sayılarını artırma kararı aldı. Bu kapsamda talebin arttığı 6 hatta frekans artışı yapılacak.

PHUKET VE DUBROVNİK SEFERLERİ ARTIYOR

THY’nin seferlerini arttırma karası aldığı uçuş noktaları ise yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul-Phuket (HKT)-İstanbul seferleri, 17 Eylül tarihi itibariyle haftada 6 frekans; 9 frekans olarak icra edilen İstanbul-Dubrovnik (DBV)-İstanbul seferleri ise 25 Mart’tan itibaren haftada 11 frekans olarak gerçekleştirilecek.

Haftada 12 frekans olarak icra edilen İstanbul-Podgorica (TGD)-İstanbul seferleri, 25 Mart tarihi itibarıyla haftada 13 frekansa, haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul-Yekaterinburg (SVX)-İstanbul seferleri de 4 Haziran’dan itibaren haftada 5 frekans yükseltilecek. Haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilen İstanbul-Bari(BRI)-İstanbul seferi ise, 25 Mart itibariyle haftada 5 frekans olarak düzenlenecek. Haftada 10 frekans olarak icra edilen İstanbul-Bremen (BRE)-İstanbul seferi, 25 Mart tarihinden itibaren haftada 14 frekans yükseltilecek.

(Ferhat Yasak / İHA)


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