THY'ye taşınma konusunda finansman sağlayacak bankalar arasında beş yerli banka ve ICBC’nin de dahil olduğu Çinli bankalar bulunuyor. İki kaynak, İş Bankası, Yapı Kredi, Alternatifbank ve Ziraat Katılım’ın finansman sağlayacak yerli bankalar arasında olduğunu söylerken, adı geçen bankalar ve THY, Reuters’ın konu ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.

BU AY SONUÇLANMASI BEKLENİYOR

Anlaşmanın bu ay sonuçlanması bekleniyor. Konuya yakın bir kaynak, THY’nin İstanbul üçüncü havalimanına taşınması için gerekli kredi için bankalarla görüşmelerin sürdüğünü ve imza aşamasında olduğunu belirterek, “IGA sadece havalimanını yapıyor. THY yeni havalimanına binalar, müşteri satış ofisleri, taşıma bantları gibi yatırımları kendisi yapacak ve bunlara finansman gerekiyor” dedi.