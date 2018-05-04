TİKA'dan Gambiya'da Yüksek Mahkemeye ekipman desteği

Can Hakman

Ekipmanlar,vevenin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, TİKA Banjul Koordinatörü Murat Oral'ın katıldığı törenle yetkililere teslim edildi.Büyükelçi Yüceer, törende yaptığı açıklamada, Gambiya'nın demokrasiye geçiş yapan bir ülke olduğunu, demokraside adaletin ayrı önemi olduğunu söyledi.ise "Yüksek Mahkemenin etkin bir şekilde çalışması için her türlü çabayı harcıyoruz ve bu ekipmanlar bize büyük bir yardım olacak." dedi.TİKA daha önce Gambiya'nın Adalet Bakanlığına bu tür yardımda bulunmuştu.AA