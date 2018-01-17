SON DAKİKA

Tillerson'dan Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz” dedi

18 Ocak 2018, Perşembe 00:01
Tillerson'dan Türkiye açıklaması!
Tillerson'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD kimyasal silah tehditlerini ciddiye alıyor ve hesap verebilirlik ve Esad rejiminin saldırılarının kurbanları için adalet aramaya devam edeceğiz. Esad kendi halkına gaz attı, tüm köyleri ve şehir mahallelerini bombaladı. Defalarca barışçıl yolların çözümüne zarar verdi.


'TARİHİN KENDİSİNİ SURİYE'DE TEKRAR ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ'


ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı DEAŞ’ın dönmesini engelleyemeye dönük olarak sürecek. Suriye’de 2011’de Irak’ta yaptığımız hatayı yapamayız.2011’de ABD’nin Irak’tan zamansız çekilmesi El Kaide’ye güvenli sığınak sağladı ve doğan boşluk DEAŞ’ın doğmasına neden oldu.


TÜRKİYE İLE BİRLİKTE TERÖRE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ


Tarihin kendisini Suriye’de tekrar etmesine izin veremeyiz. İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması şart.

'Türkiye gibi müttefiklerimizle birlikte teröre karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.' diyen Tillerson, İdlib’de ve Türkiye’nin PKK’lı teröristlerle ilgisi nerede kaygısı varsa orada birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu

Romanya’nın ilk kadın Başbakanı oldu
Papa Franciscus Şili'ye geldi, ülke karıştı

Papa Franciscus Şili'ye geldi, ülke karıştı
Çekya Başbakanı Andrej Babiş istifa kararı aldı

Çekya Başbakanı Andrej Babiş istifa kararı aldı
Nijerya’da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı

Nijerya’da intihar saldırısı: 12 ölü, 48 yaralı
Eski CIA çalışanı ABD'de gözaltına alındı

Eski CIA çalışanı ABD'de gözaltına alındı
ABD’den Afganistan açıklaması

ABD’den Afganistan açıklaması
Sığırcık kuşlarının göçünden muhteşem kareler

Sığırcık kuşlarının göçünden muhteşem kareler
Katalonya yeni başkanını seçti

Katalonya yeni başkanını seçti
Üzerine 95 kilogramlık çocuk düştüğü için hastanelik olan baba seyahat şirketini suçluyor

Üzerine 95 kilogramlık çocuk düştüğü için hastanelik olan baba seyahat şirketini suçluyor
ABD'de Yeni Kaliforniya adında yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler

ABD'de Yeni Kaliforniya adında yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler
Dünya Amerikalı çiftin kedili doğum fotoğraflarını konuşuyor

Dünya Amerikalı çiftin kedili doğum fotoğraflarını konuşuyor