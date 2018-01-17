Tillerson'dan Türkiye açıklaması!



'TARİHİN KENDİSİNİ SURİYE'DE TEKRAR ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ'



TÜRKİYE İLE BİRLİKTE TERÖRE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

Haber Merkezi

ABD kimyasal silah tehditlerini ciddiye alıyor ve hesap verebilirlik ve Esad rejiminin saldırılarının kurbanları için adalet aramaya devam edeceğiz. Esad kendi halkına gaz attı, tüm köyleri ve şehir mahallelerini bombaladı. Defalarca barışçıl yolların çözümüne zarar verdi.ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı DEAŞ’ın dönmesini engelleyemeye dönük olarak sürecek. Suriye’de 2011’de Irak’ta yaptığımız hatayı yapamayız.2011’de ABD’nin Irak’tan zamansız çekilmesi El Kaide’ye güvenli sığınak sağladı ve doğan boşluk DEAŞ’ın doğmasına neden oldu.Tarihin kendisini Suriye’de tekrar etmesine izin veremeyiz. İstikrarlı, birleşik ve bağımsız bir Suriye için Cenevre sürecinde Esad sonrası liderliğin oluşturulması şart.'Türkiye gibi müttefiklerimizle birlikte teröre karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.' diyen Tillerson, İdlib’de ve Türkiye’nin PKK’lı teröristlerle ilgisi nerede kaygısı varsa orada birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.