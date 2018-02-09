Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklama

ABD'li yetkililer, 'Tillerson'ın görüşmesi zor olacak çünkü Türkiye ile iş yapmanın zor olduğu bir dönem' denildi.
ABD’li yetkililere göre Tillerson Türkiye ziyaretinde, "Afrin operasyonunun sınırlanması dahil zorlu konuları dile getireceğini" söyledi.
ABD'DEN KRİTİK ZİYARET
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın haftasonu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ise önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
Türkiye'ye ABD'den çok kritik iki ziyaret! Rex Tillerson ve McMaster geliyor
Mehmet Nuri Turan