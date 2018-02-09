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Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi önemli açıklama geldi

09 Şubat 2018, Cuma 18:58
Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklama
ABD'li yetkililer, 'Tillerson'ın görüşmesi zor olacak çünkü Türkiye ile iş yapmanın zor olduğu bir dönem' denildi.

ABD’li yetkililere göre Tillerson Türkiye ziyaretinde, "Afrin operasyonunun sınırlanması dahil zorlu konuları dile getireceğini" söyledi.

ABD'DEN KRİTİK ZİYARET


ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın haftasonu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ise önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Türkiye'ye ABD'den çok kritik iki ziyaret! Rex Tillerson ve McMaster geliyorTürkiye'ye ABD'den çok kritik iki ziyaret! Rex Tillerson ve McMaster geliyor


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