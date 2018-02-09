Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklama

ABD'DEN KRİTİK ZİYARET

Türkiye'ye ABD'den çok kritik iki ziyaret! Rex Tillerson ve McMaster geliyor

Mehmet Nuri Turan

ABD'li yetkililer, 'Tillerson'ın görüşmesi zor olacak çünkü Türkiye ile iş yapmanın zor olduğu bir dönem' denildi.ABD’li yetkililere göre Tillerson Türkiye ziyaretinde, "Afrin operasyonunun sınırlanması dahil zorlu konuları dile getireceğini" söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın haftasonu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ise önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği öğrenildi.