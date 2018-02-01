TİM açıkladı! İhracatta yüzde 10,1 oranında artış



'HAREKAT KAPSAMINDA ÇAĞIŞAN ASKERLERE BAŞARILAR'



PERAKENDE FİYATLARI

Haber Merkezi

, Türkiye'nin son 12 aylık ihracatının önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 158 milyar dolar olduğunu belirterek, 'İnşallah 1-2 ay içerisinde ihracatta 160 milyar dolar barajını da aşacağız. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkacağız.' dedi.Büyükekşi, 2018'in ocak ayına ilişkin ihracat verilerini Toyota'nın Sakarya Fabrikası'nda düzenlenen toplantıda açıkladı. Konuşmasının başında "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, bu mücadelede sürdürülebilir başarının, arkasındaki güçlü ekonomi ile mümkün olduğunu söyledi.'Kahraman ordumuzun ihtiyaç duyduğu dövizi ülkemize kazandırmak biz ihracatçıların boynunun borcu.' diyen Büyükekşi, ihracatta yeni rekorların'na verilecek en iyi destek olduğunu anlattı.İhracatçıların ülkeye kazandırdığı fazladan her bir doların terörizme karşı verilen mücadelede adeta bir kurşun kadar etkili olacağını dile getiren Büyükekşi, Harekat kapsamında çarpışan askerlere başarı diledi.Ocak ayı rakamlarını açıklayan Büyükekşi, 2016 yılında "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasında 7 firması bulunan Sakarya ilinin, 2017'de ihracatını 2 kattan fazla artırdığını, yaptığı 5,2 milyar dolar ihracat ile en fazla ihracat yapan 7'inci il olduğunu anımsattı.Mehmet Büyükekşi, toplantıya ev sahipliği yapan Toyota'nın 2017 yılında yüzde 25 artış yaşanan ABD ihracatının yarısını karşıladığını anlattı."Son 12 aylık ihracatımız, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 158 milyar dolar oldu. İnşallah 1-2 ay içerisinde ihracatta 160 milyar dolar barajını da aşacağız. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkacağız. Diğer taraftan, TİM verilerine göre, 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1 yıldan uzun bir süredir ihracatta artış açıklıyoruz.Sektörel bazda Ocak ayında en fazla ihracatı, her zaman olduğu gibi 2,3 milyar dolarla otomotiv sektörümüz yaptı. Bu sektörümüzün ihracatı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı.Otomotiv sektörümüzü, 1,43 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, ve 1,35 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.Ocak ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörlerimiz ise, yüzde 153 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 42,3 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 32 ile makine ve aksamları sektörleri oldu.Genele baktığımızda ise, tarım ihracatımız yüzde 14,9 sanayi ürünleri ihracatımız yüzde 16,5 ve madencilik ürünleri ihracatımız yüze 19,4 arttı."'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 0,87, toptan fiyatlar ise yüzde 1,42 arttı.İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ocak 2018 fiyat indekslerini açıkladı.İTO'nun 1995 bazlı verilerine göre, Ocak 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yıllık ortalama yüzde 12,49 yükseldi.İstanbul'da Ocak 2018'de perakende fiyatlar yüzde 0,87, toptan fiyatlar ise yüzde 1,42 artış kaydetti. Ocak 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 8,66, toptan fiyatlar ise yüzde 9,66 arttı.AA