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Tim Cook HomePod için oldukça heyecanlı

Apple CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz gün verdiği bir demeçte, HomePod hakkında bazı söylemlerde bulundu. Cook, HomePod’un hali hazırda pazarda hiç bir cihazda bulunmayan bir özellikle geldiğini vurguladı. iOS cihazlarıyla muazzam bir entegrasyona sahip olacak HomePod’un bu özelliği sayesinde rakiplerinden ayrıldığını belirtti

Tim Cook HomePod için oldukça heyecanlı
Apple geçtiğimiz sene duyurduğu akıllı hoparlörü HomePod’u 2017 bitmeden önce satışa sunmak istiyordu. En kötü ihtimalle tatil döneminde satışa sunulması planlanan HomePod, biraz gecikmeli olarak Şubat ayında raflardaki yerini alacak. Peki Apple’ın 350 dolarlık bir etiketle satışa sunacağı bu akıllı hoparlör, pazardaki diğer rakipleriyle boy ölçüşebilecek mi?

Ayrıca Cook, HomePod’un ses kalitesi anlamında da rakiplerinden bir adım önde olduğunu ima etti. Müziğin bir gıcırtıdan farklı olduğunun altını çizen CEO, HomePod ile ses kalitesinin yakalanabileceğine vurgu yaptı.

Açık konuşmak gerekirse, şu an pazardaki en pahalı hoparlör Google’a ait. Google Home Max yaklaşık olarak 400 dolardan satılıyor. Fakat Home Max, boyut olarak HomePod’un iki katı. Muhtemelen ses kalitesi olarak da HomePod’tan çok daha iyi durumdadır.

HomePod ile kıyaslanacak olan modellerin 100-150 dolar aralığında satıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Apple’ın belirlediği fiyat etiketinden ötürü bu pazarda sıkıntı yaşaması pek de sürpriz olmayacaktır. Kaldı ki pazara liderlik eden Amazon’un ürünlerinden öyle yoğun bir şikayette yok. Yine de HomePod’un satışa sunulması bazı dengeleri değiştirebilir.


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