Timuçin Esen'e Müslüm Baba için özel ders

Mart 2013'te ölen Müslüm Gürses
'in 60 yıllık hayatı film oluyor. ‘Müslüm Baba’yı Timuçin Esen
, 1982’de aşk yaşamaya başlayıp 1985’te evlendiği Muhterem Nur
’u ise Zerrin Tekindor
oynayacak.
Çekimleri Adana’da başlayan filmin yapımcısı Mustafa Uslu
dün Muhterem Nur
ile basın toplantısı düzenledi.
Muhterem Nur’un gençliği Zerrin Tekindor’a benziyor
Muhterem Nur
, “Ben anlattım, senaristler yazdı. Timuçin Esen çok beğendiğim bir oyuncu” dedi.
Müslüm Gürses ile eşi Muhterem Nur
MASKE İLE OYNADI
Mustafa Uslu da şöyle konuştu: “Timuçin Esen 1 yıldır bu proje ile yatıp kalkıyor. Özel bağlama dersleri aldı, Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşları ile buluştu.”
Timuçin Esen için 3.5 ayda özel bir maske hazırlandı. Oyuncu koçu Greta Seacat ile çalıştı. Tüm şarkıları kendi seslendirdi. Kadroda Erkan Can
, Güvenç Kıraç
, Taner Ölmez
, Erkan Avcı
, Erkan Kolçak Köstendil
ve şarkıcı Teoman
da var.
Zerrin Tekindor
BOND'A FIRÇA
Yapımcı Mustafa Uslu, Müslüm Gürses’in bir anısını da paylaştı: “Müslüm Abi yıllar önce Amerika’ya konsere gitmiş. James Bond
filminin şarkısının Türkçe versiyonunu seslendirmiş. James Bond’u oynayan Pierce Brosnan
şarkıyı kesmiş. Bunun üzerine Müslüm Baba, ‘Söyle lan o James Bond’a şarkıyı yarıda kesmesin’ diye fırça atmış.
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İdil Janet Demiray