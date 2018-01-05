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Timuçin Esen'e Müslüm Baba için özel ders

2013 yılında kaybettiğimz Müslüm Gürses'in hayatı film oluyor. Müslüm Baba'yı canlandıran Timuçin Esen film için özel ders aldı

Timuçin Esen'e Müslüm Baba için özel ders
Mart 2013'te ölen Müslüm Gürses'in 60 yıllık hayatı film oluyor. ‘Müslüm Baba’yı Timuçin Esen, 1982’de aşk yaşamaya başlayıp 1985’te evlendiği Muhterem Nur’u ise Zerrin Tekindor oynayacak.

Çekimleri Adana’da başlayan filmin yapımcısı Mustafa Uslu dün Muhterem Nur ile basın toplantısı düzenledi.


Muhterem Nur’un gençliği Zerrin Tekindor’a benziyor

Muhterem Nur, “Ben anlattım, senaristler yazdı. Timuçin Esen çok beğendiğim bir oyuncu” dedi.


Müslüm Gürses ile eşi Muhterem Nur


MASKE İLE OYNADI


Mustafa Uslu da şöyle konuştu: “Timuçin Esen 1 yıldır bu proje ile yatıp kalkıyor. Özel bağlama dersleri aldı, Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşları ile buluştu.”

Timuçin Esen için 3.5 ayda özel bir maske hazırlandı. Oyuncu koçu Greta Seacat ile çalıştı. Tüm şarkıları kendi seslendirdi. Kadroda Erkan Can, Güvenç Kıraç, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Kolçak Köstendil ve şarkıcı Teoman da var.


Zerrin Tekindor


BOND'A FIRÇA


Yapımcı Mustafa Uslu, Müslüm Gürses’in bir anısını da paylaştı: “Müslüm Abi yıllar önce Amerika’ya konsere gitmiş. James Bond filminin şarkısının Türkçe versiyonunu seslendirmiş. James Bond’u oynayan Pierce Brosnan şarkıyı kesmiş. Bunun üzerine Müslüm Baba, ‘Söyle lan o James Bond’a şarkıyı yarıda kesmesin’ diye fırça atmış.

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