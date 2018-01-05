Timuçin Esen'e Müslüm Baba için özel ders



MASKE İLE OYNADI



BOND'A FIRÇA





İdil Janet Demiray

Mart 2013'te ölen'in 60 yıllık hayatı film oluyor. ‘Müslüm Baba’yı, 1982’de aşk yaşamaya başlayıp 1985’te evlendiği’u iseoynayacak.Çekimleri Adana’da başlayan filmin yapımcısıdünile basın toplantısı düzenledi.Muhterem Nur’un gençliği Zerrin Tekindor’a benziyor, “Ben anlattım, senaristler yazdı. Timuçin Esen çok beğendiğim bir oyuncu” dedi.Müslüm Gürses ile eşi Muhterem NurMustafa Uslu da şöyle konuştu: “Timuçin Esen 1 yıldır bu proje ile yatıp kalkıyor. Özel bağlama dersleri aldı, Müslüm Gürses’in çocukluk arkadaşları ile buluştu.”Timuçin Esen için 3.5 ayda özel bir maske hazırlandı. Oyuncu koçu Greta Seacat ile çalıştı. Tüm şarkıları kendi seslendirdi. Kadrodave şarkıcıda var.Zerrin TekindorYapımcı Mustafa Uslu, Müslüm Gürses’in bir anısını da paylaştı: “Müslüm Abi yıllar önce Amerika’ya konsere gitmiş.filminin şarkısının Türkçe versiyonunu seslendirmiş. James Bond’u oynayanşarkıyı kesmiş. Bunun üzerine Müslüm Baba, ‘Söyle lan o James Bond’a şarkıyı yarıda kesmesin’ diye fırça atmış.