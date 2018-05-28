Timur Acar'dan mutluluk fotoğrafı

Oyuncu Timur Acar sosyal medya hesabından mutlu ailesi tablosu çizen bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım oyuncunun takipçileri tarafından büyük beğeni aldı

28 Mayıs 2018, Pazartesi 18:40
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Kızları Eliz'i Ağustos 2017'de kucaklarına alan Eda Özerkan ile kendisi gibi oyuncu eşi Timur Acar, mutlu aile yaşantısıyla imrendiriyor.

'AŞIĞIM SİZE'

Minik kızlarına gözü gibi bakan Timur Acar-Eda Özerkan çifti, geçtiğimiz gün yayınladıkları kareyle yüzleri gülümsetti.

Oyuncu Timur Acar, instagram paylaşımına, 'Aşığım size' notunu yazdı.


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