Timur Acar'dan mutluluk fotoğrafı
Oyuncu Timur Acar sosyal medya hesabından mutlu ailesi tablosu çizen bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım oyuncunun takipçileri tarafından büyük beğeni aldı
Kızları Eliz'i Ağustos 2017'de kucaklarına alan Eda Özerkan ile kendisi gibi oyuncu eşi Timur Acar, mutlu aile yaşantısıyla imrendiriyor.
'AŞIĞIM SİZE'
Minik kızlarına gözü gibi bakan Timur Acar-Eda Özerkan çifti, geçtiğimiz gün yayınladıkları kareyle yüzleri gülümsetti.
Oyuncu Timur Acar, instagram paylaşımına, 'Aşığım size' notunu yazdı.