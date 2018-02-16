Tinder'da yeni düzen: Kadınlar önden

Nazlı Erdol

53 milyon kullanıcısı bulunan'da yeni bir özellik test ediliyor. Bu özellik küfür ve hakaret içeren yorumlar nedeniyle kadın kullanıcıların sohbet fonksiyonunu erkeklere nazaran daha az kullanması üzerine geliştirildi.Mevcut durumda kullanıcılara eş adaylarını sağa veya sola kaydırarak eşleşme imkanı sunan Tinder uygulaması, birisiyle eş olunduğunda sohbeti her iki tarafın da başlatmasına izin veriyordu.Test aşamasında olan bu özellik ile artık sadece kadınlar sohbeti başlatabilecek. Kullanıcının isteğine göre ayarlanabilecek olan bu özelliği sadece heteroseksüel kadınlar kullanabilecek.Dünya çapında 50 milyon kişi tarafından aktif olarak kullanılan uygulamasının ücretli versiyonunu da 3 milyon kişi kullanıyor.uygulaması şu zamana kadar 100 milyon kez indirildi.