Tipide mahsur kalan öğrencileri AFAD kurtardı

ARAÇLARI KARA SAPLANDI

40 DAKİKA SONRA ULAŞILDI

Mine Bozkurt

İstanbul’dan gezi için’a geldikleri öğrenilen öğrenciler Gülyüzü köyü Çıldır Gölü civarına gitti.Bölgede etkili olan kar yağışı daha sonra tipiye çevirince Gülyüzü köyüne yakın mesafede araçlarının kara saplanması sonucu 5 öğrenci mahsur kaldı.Durumveekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden AFAD ve UMKE ekipleri, yolda mahsur kalan 5 öğrenciye ulaşmak için yola çıktı.Yaklaşık 40 dakika sonra mahsur kalan öğrencilere ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri mahsur kaldıkları yerden kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti.Sağlık durumları iyi olan öğrenciler daha sonra araçlarla Kars’a getirildi.