Tıpta en çok tercih edilen alanlar açıklandı



HACETTEPE VE İSTANBUL TIP ALT TESTLERDE İLK 3'TE

Senim Tanay

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın beşinci değerlendirme raporu yayımlandı. Rapor, 2017-TUS ilkbahar dönemini ele alıyor.Rapora göre 2017-TUS ilkbahar döneminin, sabah oturumunda 11 bin 768, öğleden sonrakinde ise 11 bin 773 adayın sınavı geçerli sayıldı. Sınava en fazla katılım, bin 367 aday ile İstanbul Üniversitesi'nden oldu. Ege Üniversitesi'nden 478, Hacettepe Üniversitesi'nden 439, Ankara Üniversitesi'nden 429 ve Gazi Üniversitesi'nden 421 aday sınava girdi.Sınava giren adayların yaklaşık yüzde 90'ının uzmanlık öğrencisi olmadığı, yüzde 6'sının uzmanlık eğitimine devam ettiği, yüzde 2,5'inin bir uzmanlık alanına yerleştiği halde eğitimine başlamamış olduğu, yüzde 1'inin uzmanlık eğitimine devam etmekteyken istifa ettiği ve yüzde 0,5'inin de uzmanlık eğitimini tamamlamış adaylardan oluştuğu görüldü.Sınava giren adayların 3 bin 196'sı tercih ettikleri bir uzmanlık alanına yerleştirilirken bu adayların yaklaşık yüzde 26'sı Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerine, yüzde 74'ü ise üniversitelerin tıp fakültelerine yerleştirildi.2017-TUS ilkbahar dönemi sonucuna göre, adayların en yüksek puanla yerleştirildiği uzmanlık alanları sırasıyla deri ve zührevi hastalıklar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, radyoloji, radyasyon onkolojisi ile göz hastalıkları oldu.Kalp ve damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi ve göğüs cerrahisi gibi cerrahi alanlara ise göre daha düşük puanlarla adaylar yerleştirildi.TUS'un detaylı analizinin yer aldığı raporda ayrıca üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun adayların başvuran ve yerleşen aday sayıları, temel tıp bilimleri testi ve klinik tıp bilimleri testlerinin alt testlerinde elde ettikleri ham puan ortalamaları da yer aldı.Rapordaki tablolar detaylı incelendiğinde, adayların üniversitelerine göre her bir testin alt testlerinde elde ettikleri ham puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabiliyor.Örneğin sınava giren 100 ve üzeri aday sayısı göz önüne alındığında, adayların temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri testlerinin alt testlerinde ham puan ortalamalarına göre başarılı ilk 10 üniversite şöyle:Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi.Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi.Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi.Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi.Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi.Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi.İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.grubunda, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi.Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi.grubunda İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi.Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi.