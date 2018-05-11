TIR içinde ölü bulundu

Bahçelievler Yenibosna'da cadde üzerinde park halindeki TIR'ın için de sürücüsü ölü bulundu. 

TIR içinde ölü bulundu
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde park halindeki 17 RB 551 plakalı TIR  içerisinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, TIR'ın şoför koltuğunda yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin, TIR şoförü 35 yaşlarında Bahadır Kopdağ olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Kopdağ'ın vücudunda herhangi bir kesici ve delici ize rastlanmadı.

Kopdağ'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 


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