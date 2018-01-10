TIR'ın altında kalan yaşlı kadını böyle kurtardılar

Yusuf Cevahir

Hatay İskenderun'daki feci kaza, Deniz Er Eğitim Alayı mevkiinde meydana geldi. Erkan Ordulu yönetimindeki TIR kırmızı ışıkta durduğu sırada, 76 yaşındaki Nurhayat İşçi de karşıya geçmeye çalışıyordu. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla TIR'ın altında kaldı.Yaşlı kadına çarpan TIR'ın şoförü hemen aracını durdu. Bacakları aracın tekerinin altında kalan kadının imdadına etraftaki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve vinç çağrıldı.Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.Nurhayat İşçi'ye sağlık ekipleri ilk yardımı TIR'ın altında yaparken, vinç yardımıyla TIR havaya kaldırılarak yaralı hemen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.