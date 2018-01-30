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Tıraş olup dışarı çıkan erkekler dikkat! Yüz felci olabilirsiniz

Havaların bir anda soğuması vücudumuzu da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle sabahları yüzümüzü korumadan dışarı çıkmak yüz felcine zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle uzmanlar erkeklere tıraş olduktan sonra 10-15 dakika dışarı çıkmamalarını öneriyor

30 Ocak 2018, Salı 12:05
Tıraş olup dışarı çıkan erkekler dikkat! Yüz felci olabilirsiniz
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Bülent Halil Havza, yüz felcinin birden çok nedeni olduğunu belirterek, "Bel parelesi dediğimiz yüz sinirinin, yüzün yarısında olan hareket kısıtlanması söz konusudur. İçinde bulunduğumuz kış aylarında soğuk havanın yüz felcine neden olabileceği düşünülerek bazı şeylere dikkat etmede çok büyük yarar var. Dışarı çıkarken atkı ve bere takılmalı. Islak banyolu dışarı çıkılmamalı. Araba camlarını mümkün olduğu kadar hava akımını aşırı derecede olmayacak şekilde ayarlanmalı. Özellikle erkeklerde tıraş olduktan 10-15 dakika dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yüz ve baş bölgesi aşırı derecede rüzgara maruz kalmamalı. Ani ısı değişikliğine maruz kalınmamalı. Bu tür tedbirlerle soğuğa bağlı yüz felci riski ortadan kaldırılıyor" dedi.

'YÜZDE 80-90 İYİLEŞME SAĞLANIYOR'

Soğuğa bağlı yüz felcinin iyileşmesinin mümkün olduğunu ifade eden Dr. Bülent Halil Havza, "Soğuğa bağlı yüz felcinde genellikle iyileşme oranı çok yüksek. Hekime zamanında başvurulmuşsa yüzde 80-90 oranında iyileşme sağlanıyor" diye konuştu.

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