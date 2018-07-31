Tırnaklarda sihir zamanı

İlk defa, kişisel bakımın ve güzelliğin vazgeçilmez adresi Watsons’ta satışa sunulan koleksiyonların en dikkat çekici özellikleri ise ışığa ve sıcaklığa olan duyarlılıkları… Mara Kozmetik’in yeni koleksiyonları DayLight ve Thermo serileri bu yaz açık ara tırnakların gözdesi olacak.

DayLight ile tırnak renginizle birlikte havanız da değişsin

Mara DayLight serisi, içeriğindeki pigmentler yardımıyla gölgede ve güneşte renk değiştiriyor. 6 farklı renk seçeneği bulunan koleksiyon güneş ışığında ve gölgede 6 farklı renge dönüşerek sihirli bir deneyim yaşatıyor. Koleksiyon; pembe, mor, turuncu, mavi, gri gibi her zevke hitap eden renkleriyle göz dolduruyor. Ojelerin isimlerinde ise renklerinden ilham alınmış. Tırnaklarının rengini değiştirmek isteyenlerin yalnızca güneşe çıkmaları ya da gölgeye geçmeleri yetiyor.

Sıcakta ve soğukta her seferinde başka tırnaklar isteyenler için: Thermo

Adını sıcak ve soğuk ile olan ilişkisinden alan Thermo serisi ise yine 6 farklı renk seçeneği ile tırnakları fethediyor. Sıcak ve soğuyu algılayan pigmentleri sayesinde rengini değiştiren ojeler tırnak modasının yıldızı olmaya aday. Bu serinin isimleri ise renklerine göre şehirlerden ilham alınarak veriliyor. İstanbul, Tokyo, Paris… Kırmızı, gri ve pembe tonlarıyla dikkat çeken Thermo ojeler, monotonluktan sıkılanları heyecanlandıracak.

Mara DayLight Oje Fiyatı: 19,90 TL

Mara Thermo Oje Fiyatı: 19,90 TL



