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Tiryaki olmak için tek sigara yetiyor!

Tütün bağımlılığı üzerine yapılan geniş çaplı bir araştırma, 1 kez dahi sigara içen kişilerin yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü ortaya koydu. Uzmanlara göre bu araştırma, 'tütünün tek bir sigarada dahi bağımlılık kapasitesini' gösteriyor

Tiryaki olmak için tek sigara yetiyor!
Araştırma, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi'ne bağlı bilim insanları tarafından, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Nikotin ve Tütün Araştırması dergisinde yayımlanan araştırmaya katılan kişilerin yüzde 60'ı, en az bir kez sigara içtiğini ifade etti. Sigara denediğini söyleyen bu kişilerden elde edilen veriler, yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü gösterdi.
 

İLK KEZ BELGELENDİ


Araştırmanın yöneticiliğini yürüten Profesör Peter Hajek, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Sigaranın tek bir deneyimde bile ne denli bağımlılık yapabildiği ilk kez belgelendi" dedi.
 

TÜRKİYE, KUZEY KORE'DEN SONRA İKİNCİ


Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası'na göre Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bu, Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denk.

BBC TÜRKÇE


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