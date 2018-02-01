Tişörtle sevdiğinize mesaj verin!

Elif Bayram

LC Waikiki, klasikleşmiş hediyeler yerine farklılık arayan sevenler için bugüne özel mesajlı tişörtler tasarladı. Kadın ve erkekler için tasarlanan koleksiyonda, sevgi sözcükleri tişörtlere dökülüyor.Sevdiklerine hediye almakta zorlananlar için hazırlanan Sevgililer günü özel sloganlı tişörtlerde “MR RIGHT”, “MRS ALWAYS RIGHT”, “THE KING”, ”THE QUEEN”, “YOU+ME=WE” baskıları öne çıkıyor. 14 Şubat’ta sevgisini sözlere dökmek isteyen çiftlere alternatifler sunan LC Waikiki Sevgililer Günü Koleksiyonu’nda siyah ve beyazın yanı sıra aşkın rengi kırmızı da öne çıkıyor.