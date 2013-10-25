Projenin sponsorluğunu ülkedeki Yedi Yıldız Enerji Grubu’nun üstleneceği belirtildi. Çin’de yapılacak Titanik’in orijinalinin 1:1 replikası şeklinde yapılacağı ve 28 metre genişliğinde 270 metre uzunluğunda, yüksekliğinin ise tabandan köprünün üstüne kadar 31,7 metre olacağı kaydedildi. Sponsor şirketin başkanı Su Şaocün, orijinal Titanic’in sadece planı için milyonlarca dolar harcandığını belirterek, geminin batmasının ardından planın parçalara ayrıldığını kaydetti.

Su, yıllarca süren çabanın ardından planın büyük bir bölümünü elde ettiklerini ve Titanik’in tam bir kopyasını yapabileceklerini ifade etti. Geminin seyahat maksatlı yapılmayacağını belirten yetkililer, dünyanın dörtbir yanından gelen turislerin "batmaz diye inşa edilen" gemideki yaşamı tecrübe etme imkanı bulacağını kaydetti. Orijinal kopyanın inşasının bu yıl sonuna kadar başlayacağı ifade edildi.

Hiç batmayacağı iddiası ile tanıtılan ancak ilk seferi sırasında, 15 Nisan 1912 gecesi bir buz dağına çarparak sulara gömülen Titanik adlı gemi bin 514 kişiye mezar olmuştu. Döneminin en büyük gemisi olan Titanik, başrollerinde Leonardo DiCaprio ile Kate Winslet'ın oynadığı 1997 yapımı 'Titanik' adlı filmle daha da tanınır hale gelmişti.

AA