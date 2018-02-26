TM Akhisaspor – Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Erdinç Şahin

’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.’nun yöneteceği mücadelede yardımcılıklarıyapacak.Türkiye Kupası’na 5’inci turdan başlayan Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Sivas Belediyespor, Bucaspor ve Atiker Konyaspor’u eleyerek yarı finalde Akhisaspor’un rakibi oldu. Ege temsilcisi ise 4’üncü turda katıldığı kupa serüveninde, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Kayserispor’u eleyerek Galatasaray ile yarı final mücadelesi verme şansını yakaladı.