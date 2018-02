TMSF'den 'zaman aşımı' uyarısı

LİSTELER NEREDE GÖRÜLEBİLECEK?



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar" ile "Müflis TYT Bank AŞ zaman aşımına uğrayan hesaplar"a ilişkin duyuru yayımladı.Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi olacak.Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile kuruluş birliklerinin internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr/tr ,Türkiye Katılım Bankaları Birliği http://www.tkbb.org.tr) mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak.Bu kapsamda, 2007 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler "http://www.tmsf.org.tr" ana sayfasında bulunan "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 15'ine kadar ilgili banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zaman aşımına uğraması nedeniyle Fon'a gelir kaydedilecek.Öte yandan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun "Zamanaşımı" başlıklı 62'nci maddesinin "Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fona gelir kaydedilir." hükmü uyarınca İflas İdaresinin aldığı 24 Ocak 2018 tarih ve 2473 sayılı kararına istinaden hazırlanan Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası AŞ'ye ait hak ve alacaklar listesi TMSF'nin internet sitesinde yayımlandı.