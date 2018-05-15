TMSF, Dumankaya şirketlerinin tasfiyesine karar verdi

TMSF'nin internet sitesinde Dumankaya Şirketlerinin tasfiyesine ilişkin yer alan ilanında, "Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ", "Dumankaya Holding AŞ", "Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme AŞ", "Dumankaya ve Mazaya İnşaat AŞ", "Shov Oto Sanayi ve Ticaret AŞ" ile "Dumankaya Teknoloji AŞ" şirketlerinin tasfiye edilmesinin uygun bulunduğu bildirildi.

İlanda, şunlar kaydedildi:

"Grup şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19'ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere; şirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri, şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğini esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerekmektedir."

Bu kapsamda, şirket mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirket yönetim kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları ifade edilen ilanda, bu hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edileceği bildirildi.

İlanda, "İlgili hususlar da dikkate alınarak ilandan itibaren bir ay içinde yapılacak bildirimlerin 'Ankara Yolu Pendik Kavşağı Dumankaya İş Mrk. Kat:3 Pendik/İstanbul' tebligat adresine yapılması ilan edilir." denildi.





AA