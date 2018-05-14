Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74'üncü Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurul Başkanı Osman Yıldırım ve bazı üyeler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiler. Hisarcıklıoğlu ve Yıldırım, Anıtkabir defterini imzaladı.

Anıtkabir defterine şunlar yazıldı:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yöneticileri ve delegeleri olarak, 74’üncü Genel Kurulumuz öncesinde huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı adım adım yaklaşırken, Türk iş dünyası üzerine düşen görevlerin, ödevlerin bilince var gücü ile çalışmaktadır. İstihdam, yatırım ve büyüme noktasında elde ettiğimiz başarılar bizleri, uygarlık yarışındaki hedeflere ulaşmamız bakımından daha da cesaretlendirmektedir. Silah arkadaşlarınızla ve yüce milletimizle topyekun yürüttüğünüz Kurtuluş Mücadelesi ve ardından sizin önderliğinizde kurulan Cumhuriyetimiz bizler için en anlamlı ve en değerli mirastır. Bu mirası, büyük bir onurla korumaya çalışan bizlere hiç şüpheniz olmasın ki bizden sonraki nesillere, aynı gurur ve özenle devredeceğiz. Emanetiniz bizim namusumuz, en büyük hazinemizdir. İlelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği olanları, canlarını feda edenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Bize gösterdiğiniz hedefleri, daima istikamet edeceğimizi bir kez daha huzurunuzda deklare ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”