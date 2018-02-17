TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan (Maç özeti)



İLK YARIDA 7 SAYILIK FARK



MAÇIN EN SKORERİ STRAWBERRY

Haber Merkezi

Karşılaşmaya Beşiktaş, Weems ve DJ Strawberry’in 3’lükleri ile başladı: 6-2. Morgan ve Crocker’in art arda basketleri ile cevap veren TOFAŞ, 12-9 öne geçti. Morgan ve Crocker ile sayılar bulmaya devam Bursa ekibi, periyodu 28-24 önde tamamladı.İkinci periyotta Kadji ve Wood ile etkili olan TOFAŞ, skoru 35-28’e getirdi. Yiğit ve Crocker ile üst üste 3’lükler bulan Bursa ekibi, farkı 9 sayıya çıkardı: 41-32. DJ Strawberry ve Lalanne ile pota altından basketler atan Beşiktaş, farkı eritmeye çalışsa da TOFAŞ, devreye 46-39 önde girdi.Üçüncü periyotta DJ Strawberry ile dış atıştan, Lalanne ile de pota altından sayılar bulan Beşiktaş, farkı 2’ye indirdi: 50-48. Meija ve Kadji ile 8-0’lık seri yakalayan TOFAŞ, farkı çift hanelere çıkardı: 58-48. Siyah-beyazlılar, Strawberry’nin üçlükleri farkı azaltmaya çalışsa da Bursa ekibi periyodu 59-55 üstün tamamladı.Son periyoda Yiğit ve Kadji’nin sayılarla başlayan TOFAŞ, skoru 66-60’a getirdi. Daha sonra Adams’ın üçlüğü ve Kenan’ın turnikesi ile Beşiktaş farkı 1’e indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede Meija, Crocker ve Henry ile etkili olan TOFAŞ parkeden 86-79’luk skorla galip ayrıldı.Karşılaşmanın en skoreri Beşiktaş’ta 25 sayı ile oynayan DJ Strawberry oldu. TOFAŞ’ta ise Crocker 18 sayı ile takımının galibiyetine katkıda bulundu. Maçın yıldızı da TOFAŞ’tan Morgan seçildi.