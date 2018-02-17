TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan (Maç özeti)

Karşılaşmaya Beşiktaş, Weems ve DJ Strawberry’in 3’lükleri ile başladı: 6-2. Morgan ve Crocker’in art arda basketleri ile cevap veren TOFAŞ, 12-9 öne geçti. Morgan ve Crocker ile sayılar bulmaya devam Bursa ekibi, periyodu 28-24 önde tamamladı.
İLK YARIDA 7 SAYILIK FARK
İkinci periyotta Kadji ve Wood ile etkili olan TOFAŞ, skoru 35-28’e getirdi. Yiğit ve Crocker ile üst üste 3’lükler bulan Bursa ekibi, farkı 9 sayıya çıkardı: 41-32. DJ Strawberry ve Lalanne ile pota altından basketler atan Beşiktaş, farkı eritmeye çalışsa da TOFAŞ, devreye 46-39 önde girdi.
Üçüncü periyotta DJ Strawberry ile dış atıştan, Lalanne ile de pota altından sayılar bulan Beşiktaş, farkı 2’ye indirdi: 50-48. Meija ve Kadji ile 8-0’lık seri yakalayan TOFAŞ, farkı çift hanelere çıkardı: 58-48. Siyah-beyazlılar, Strawberry’nin üçlükleri farkı azaltmaya çalışsa da Bursa ekibi periyodu 59-55 üstün tamamladı.
MAÇIN EN SKORERİ STRAWBERRY
Son periyoda Yiğit ve Kadji’nin sayılarla başlayan TOFAŞ, skoru 66-60’a getirdi. Daha sonra Adams’ın üçlüğü ve Kenan’ın turnikesi ile Beşiktaş farkı 1’e indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede Meija, Crocker ve Henry ile etkili olan TOFAŞ parkeden 86-79’luk skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skoreri Beşiktaş’ta 25 sayı ile oynayan DJ Strawberry oldu. TOFAŞ’ta ise Crocker 18 sayı ile takımının galibiyetine katkıda bulundu. Maçın yıldızı da TOFAŞ’tan Morgan seçildi.
Haber Merkezi