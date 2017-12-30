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TOFAŞ Demir İnşaat Büyükçekmece (Maç özeti)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 6 oyuncusunun çift hanelere ulaştığı maçta 92-88 yendi

TOFAŞ Demir İnşaat Büyükçekmece (Maç özeti)
İlk 2 dakika TOFAŞ’tan Josh Owens ve İstanbul ekibinden de Erving Walker’ın 6’şar sayısı sonrası 6-6’lık eşitlikle geçildi. Ardından konuk ekip 6-0’lık bir seri yakalayak Deniz Kılıçlı’nın basketiyle skoru 6-12’ye getirdi ve TOFAŞ’a mola aldırdı. İlk çeyrek boyunca dış atışlardan yüksek yüzdeli oynayan Demir İnşaat Büyükçekmece bu bölümü 18-26 önde geçti.


SOYUNMA ODASINA GERİDE GİRDİ


İkinci çeyreğe de iyi başlayan İstanbul ekibi, devrenin bitimine 6.27 dakika kala Diamon Simpson’un serbest atışlardan bulduğu 2 sayı sonrası skoru 20-33’e çekti ve maçta o ana kadarki en büyük fark oluştu.

Ancak çabuk toparlanan TOFAŞ, Barış Ermiş’in etkili oyunu sonrasında farkı da eritmeye başlarken, son saniyede Sammy Mejia’nın başarılı turnikesi sonucu farkı 2’ye düşürdü ve soyunma odasına 40-42 geride girdi.

Dönüşte seyircisinin de desteğini arkasına alarak savunmasını sertleştiren TOFAŞ, çeyreğin bitimine 6.12 dakika kala Josh Owens’ın smaç basketi sonrası 50-49 öne geçti.



Maçta ilk kez üstünlüğü eline geçiren mavi yeşilli ekip, Sammy Mejia ve Tony Crocker ile boyalı alanı etkili kullanarak bulduğu sayılarla bu kez farkı açan taraf oldu.

Çeyreğin bitimine 3.12 dakika kala 15-0'lık seri yakalyan TOFAŞ, skor avantajını eline geçirdi ve kader çeyreğine de 69-61'lik üstünlükle başladı.

Son çeyrekte bu kez dönüş gerçekleştiren taraf konuk ekip oldu. Maçın bitimine 7.36 dakika kala İstanbul temsilcisi, Vojdan Stojanovski’nin 3 sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi (71-71).

Son 3 dakikaya girilirken, 82-77’lik skor avantajına sahip olan Bursa temsilcisi, bitime 29 saniye kala hızlı geliştirdiği hücumda Mejia’nın alley-opp’u sonrasında Owens’ın basketiyle coşarken skoru da 88-82 yaptı.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan TOFAŞ maçı 92-88’lik skorla kazanarak ligde 2 maç aradan sonra kazandı.
 
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