Tokat'ta 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan birinden kötü haber!

KAYBOLAN MUHTARI ARARKEN BULDULAR



AYAKKABISININ İÇİNDE KEMİK KALINTILARI BULUNDU



AİLE ACI HABERLE YIKILDI

Gizem Yetil

Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlatmıştı. Ancak aradan geçen 2,5 yıla karşın, çocukların izine rastlanmamıştı.2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe’nin kullandığı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suyun içinde kaybolmuştu. Cebe’yi JAK ekipleri arama çalışması başlatmıştı.Yaklaşık 2 haftadır devam eden arama çalışmaları sırasında içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısı bulundu. Kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınarak, kemik parçaları ile birlikte DNA testi için Ankara’ya gönderildi.DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol’a ait olduğu tespit edildi. Tokat Valisi Ömer Torman Reşadiye ilçesine gelerek kaybolan Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi. Haberin verilmesi üzerine acılı anne-baba ambulans ile hastaneye kaldırıldı.