Tokat'ta 3 katlı binada yangın çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın bir binada hasara neden oldu

Tokat'ta 3 katlı binada yangın çıktı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.


YANGIN 2 SAATTE KONTROLE ALINDI


Karayaka, Niksar ve Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin de desteğiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu binanın çatısı ile bazı dairelerde hasar oluştu. Evleri yangında zarar görenler gözyaşlarını tutamadı.

AA


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