Tokat'ta 3 katlı binada yangın çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
YANGIN 2 SAATTE KONTROLE ALINDI
Karayaka, Niksar ve Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin de desteğiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu binanın çatısı ile bazı dairelerde hasar oluştu. Evleri yangında zarar görenler gözyaşlarını tutamadı.
AA
Haber Merkezi