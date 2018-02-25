Tokat'ta 3 katlı binada yangın çıktı



YANGIN 2 SAATTE KONTROLE ALINDI

Haber Merkezi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.Karayaka, Niksar ve Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekibinin de desteğiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu binanın çatısı ile bazı dairelerde hasar oluştu. Evleri yangında zarar görenler gözyaşlarını tutamadı.AA