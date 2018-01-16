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Tokat'ta bir kişi babasının boğazını keserek öldürdü

Tokat’ın Zile ilçesinde bir kişi bir süredir arasının bozuk olduğu babasını boğazını keserek öldürdü.

Tokat'ta bir kişi babasının boğazını keserek öldürdü
İddialara göre, 30 yaşındaki işsiz Fatih S., babası Hacı Ali S.’nin (61) alkol kullanıyor olmasından duyduğu rahatsızlık sonrasında annesi Ayşe S.’yi (58) de yanına alarak 6 ay boyunca ayrı yaşadı. Yakınların araya girmesiyle 3 çocuk sahibi çift dün akşam barıştırıldıktan sonra Ayşe S., Zile ilçe merkezinde bulunan Minare-i Kebir Mahallesi Mert Sokağı’ndaki evine geri döndü. Bu durumu öğrenen Fatih S. eve giderek anne ve babasıyla tartışmaya başladı.


BOĞAZINI KESTİ


Tartışma devam ederken evdeki mutfak bıçağıyla Fatih S. tarafından karnından yaralanan Hacı Ali S., can havliyle kendisini dışarı atmaya çalıştı. Sokak kapısında babasını yakalayan Fatih S., talihsiz adamın burada boğazını keserek öldürdü. Daha sonra içeri tekrar dönen Fatih S., annesi Ayşe S.’yi de darp etti. Komşuların polise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen emniyet güçlerince gözaltına alınan Fatih S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 


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