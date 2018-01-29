Tokat’ta iki kardeş öldürüldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından tabancayla vurulan iki kardeş, hayatını kaybetti

Tokat’ta iki kardeş öldürüldü
Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde Zeynel B’ye (48) ait kasap dükkanına gelen Duran (36) ve kardeşi Mehmet Taşova (33) ile Zeynel B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


OLAY YERİNDE ÖLDÜLER


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynel B’nin tabancayla vurduğu iki kardeş, olay yerinde öldü.

Cesetler, savcı ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayın ardından zanlı Zeynel B, polis ekiplerince gözaltına alındı.


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