Tokat’ta 2 bin 500 kişi birlikte iftar yaptı

Tokat Belediyesi tarafından geleneksel olarak kurulan iftar çadırında günlük olarak yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemek veriliyor. İftar saati öncesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara 3 noktada kurulan stantlardan yemek veriliyor.

HER GÜN BİR HAYIRSEVER

Öğrenciler başta olmak üzere her yaştan insanın birlik ve beraberlik duygularının yoğun olduğu Ramazan ayında iftarlarını birlikte açmanın heyecanını yaşıyor. İftar çadırında her gün bir hayırseverin katkıları ile yemek veriliyor.

Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dursun Sansar iftar çadırında vatandaşlara yemek ikram ederek, iftar çadırına gelenlerle sohbet etti. Protokol vatandaşlarla birlikte iftar yaparken,İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından yemek sonrasında dua okundu.

'YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN GÜZEL BİR ÖRNEĞİDİR'

Tokat Valisi Ömer Toraman, rahmet, yardımlaşma, dayanışma ayı bir sürü vasfı var içinde bulunduğumuz ayıda vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir örneğidir. Belediye başkanımıza ona destek veren hayır sever iş adamlarımıza çalışma arkadaşlarına hepsine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki sayı her yıl artarak katlanarak devam ediyor. Bu iyilik göstergesidir. Milletimiz iyilik sever yardım sever bir millet. Tokat’ta da bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise Ramazan’ın kırgınlıkların bitirildiği, insanların bir arada olduğu bir ay olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayında sofralar ne kadar şen, bir ve beraber olursa bizlerde bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz.. Bugün burada bunu gördük. Emeği geçenlere, hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bu iftarımızı halkımızla birlikte güzelce açtık" diye konuştu.



