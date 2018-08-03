Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'e 25 gündür ulaşılamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bölgede yürütülen arama çalışmaları 25. gününde de devam etti.

Ekiplerin, çadırlar bölgesi ve Yeşilalan köyü yakınlarında yaptığı aramada herhangi bir ize ulaşılamadı. Küçük kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Babaanne Sati Atış, yaptığı açıklamada, "Bir an önce torunum Evrim'in bulunmasını istiyorum. Bugüne kadar torunumu arayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

ANNE VE BABA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, ailenin 5 yakın akrabasının cep telefonlarının incelenmesi de devam ediyor.

Ailenin, kızları Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı.

Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak bir ize rastlanamamıştı.

Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle anne Dilek ve baba Burhan Atış tutuklanmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Evrim’in kaybolması Olay, iddiaya göre babaanne Satı Atış, yaylada çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılırken peşine düşen torunu Evrim'i geri getirerek annesi Dilek Atış'a bıraktı. Evrim'i çadıra götüren anne, kızını kardeşi Satı Atış'ın yanına bırakarak ahıra girdi. Bir süre sonra çadırda dönen anne Atış, kızının içeride olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

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AA