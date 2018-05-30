Yine iş kazası 575 işçi, 2018’in ilk 4 ayında iş kazalarında can verdi. Her gün onlarca işçi de iş kazalarında yaralanıyor. Dün sabah da Tokat Erbaa’da 2 işçi elektrik trafosunda meydana gelen patlamada yaralandı.

Bakım yapıyorlardı Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli Aykut Taha Acar (32) ve Gökhan Gül (31) trafoda bakım yaparken bilinmeyen sebeple patlama oldu.

İki işçi yanarak yaralandı. Tedavileri süren işçilerin durumu iyi.