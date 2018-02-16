TOKİ başkent Ankara'da açık artırma ile konut satacak

5 BİN KONUTLUK YENİ BİR YAŞAM ALANI

YEŞİL İLE DOLU BİR YAŞAM

BÜTÜN SOSYAL İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Erdinç Şahin

Açık artırmanın’nin’teki merkezinde yapılacağını belirten, yaptıkları ve yapacakları ihalelerinin ayrıntılı bilgisine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabildiğini aktararak, ihaleye katılım şartları, proje detayları ve diğer ayrıntıların internet sayfalarında yer aldığını söyledi.Turan, açık arttırmaya sunulacak 250 konutun 176’sının 3+1, 16’sının 3+1 dubleks ve 58’inin ise 4+1 planında inşa edildiğini söyledi. Konutların 235 bin TL’den başlayan fiyatlardan başlayacağını ve yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat, 96, 108, 120 ay vade seçenekleri ile ödeme planının olacağını kaydetti.Açık arttırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütüleceğini söyleyen Turan, “Başvurular, teminatlar Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir” dedi.Dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yaptıklarını söyleyen Turan, konut inşaatının yanında ihtiyaç duyulan her alanda projeler ürettiklerini söyledi. KuzeyKent Projesi’nin Ankara yeni bir değer katacağına vurgu yapan Turan, “Proje kapsamında toplam 5 bin 82 konut inşa ediyoruz. Projemiz, içinde barındırdığı ticari, kültürel, eğitim, sağlık, spor, ibadet yapıları ve tesisleri ile her türlü ihtiyaca cevap verirken Ankara‘nın yaşayan en büyük rekreasyon alanı olacak” açıklamasında bulundu.250 konutun satışa sunulacağı KuzeyKent Projesi’nde 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanların olduğunu belirten Turan, “Ankara’ya yeni bir değer katacak proje ile vatandaşlarımız yeşil alanla daha çok buluşacak. 700 bin metrekare alan üzerinde 76 bin ağaç, 5 milyon çalı yer alacak. Kuzey Yıldızı rekreasyon alanında ise, 23 farklı büyüklükte süs havuzu, müzik ve dans eşliğinde ses-ışık ve su oyunu gösterilenin yapılmasına imkan veren havuz, 2 giriş kapısı, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araç kapasiteli açık otopark, yaşlılar merkezi 5 bin kişilik amfi, nikah ve düğün salonu yer alacak” ifadelerini kullandı.Proje içerisinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bütün alanların yer alacağını beliren Turan, “KuzeyKent Projemizi çok yönlü ve vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa ediyoruz. Proje içerisinde, yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları olacak. Ayrıca, çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlar ile çocuklarımız yeşille iç içe bir yaşama kavuşacak” dedi.