TOKİ'den evi olmayana ucuz konut fırsatı

DÜŞÜK BÜTÇEYLE



PEŞİNAT 10 BİN LİRA



1 YIL İKAMET ŞARTI



ÖRNEK HESAPLAMA

İdil Janet Demiray

Türkiye’nin farklı noktalarında konut yapmaya devam eden TOKİ, bu yıl özellikle dar gelir grubuna odaklandı. Birçok ilde satışa çıkan TOKİ, 185 liradan başlayan taksitlerle ev satıyor. Ev fiyatları 55 bin 681 liradan başlıyor. Satışa sunulan konut adedi 8062’yi buluyor. Emekli, alt gelir grubu dahil tüm kesimlere hitap eden konutlar 1+1, 2+1, 3+1 olarak satışa sunuluyor.Satışa sunulan konutlar için, evin bulunduğu Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvuru yapmak gerekiyor. Satış işlemleri bankalar aracılığıyla yapılıyor. TOKİ’nin ilk ve ilçelerdeki şubelerinden de başvurmak mümkün. Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre değişiyor. Peşinat olarak konut değerinin en az yüzde 10’u kadar para alınıyor.Alt gelir grubuna yani aylık hane geliri 3200 liranın altında olan kesime yönelik üretilen daireler için ödenecek peşinat 10 bin liradan başlıyor. Dar gelirliler için üretilen evi almak için başvuru yapan kişinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı evi olmayacak. Ayrıca ev alınacak ilde 1 yıl ikamet şartı da bulunuyor.Örneğin; Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 3. Etap 2. Bölge’den alt gelir grubu olarak ev almak isteyenler 1+1 daire almak isterse 83 bin 437 lira ödeyecek. 10 bin lira peşinat ödeyen geri kalan parayı 180 ay (15 yıl vadeyle) ödeyebilecek. Bunun aylık taksidi 408 lira. Eğer 20 bin lira peşin ödenirse, 20 yıla kadar vade ve 264 liradan başlayan taksitle ev alınabilecek.