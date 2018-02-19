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TOKİ'den ucuz konut fırsatı

TOKi, emekli ve dar gelirliler için konut satışına hız verdi. 20 yıl vade ve yüzde 10 peşinatla sunulan konutlara başvuru için süre de daralıyor. İşte evi olmayan 3 milyon emeklinin alabileceği en ucuz konutlar...

TOKİ'den ucuz konut fırsatı

VADEYİ SEN AYARLA


Toplu Konut İdaresi (TOKİ), eşi, kendisi ve çocukları dahil hiç konut sahibi olamamış emeklileri konut sahibi yapacak. Evlerin ortalama taksidi 400 lira civarında. En pahalısının taksidi 1000 lirayı geçmiyor. Evlerin başlangıç fiyatı 55-60 bin lira. Yüzde 10 peşinatla 240 ay (20 yıl) vadeyle sahip olunabilecek evler için emekli maaşı dahil aylık hane gelirinin 3200 lirayı geçmemesi gerekiyor.


YÜZDE 10 PEŞİNAT


Satışa sunulan konutlar için TOKİ’nin yetkilendirdiği kamu bankalarına yani Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvuru yapmak gerekiyor. Projenin olduğu yerdeki banka şubeleri aracılığıyla teminat yatırılıp sözleşme imzalanabiliyor. Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre değişiyor. Peşinat için daire fiyatının yüzde 10’u alınıyor.


GEREKLİ ÖZELLİKLER


 Daire almak isteyen emekliler son başvuru tarihine kadar projelerin bulunduğu yerdeki Ziraat ya da Halkbank şubesine başvuracak. TOKİ’nin konutlarına başvurabilmek için eş ve çocuklar üzerinde tapulu ev ya da hisseli ev olmayacak. Bu birinci şart. İkinci olarak daha önce TOKİ’den herhangi bir konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olma şartı var. Bazı projelerde ev alınacak il/ilçede en az 1 yıl ikamet şartı da bulunuyor.

Örnek hesaplama: Örneğin; emekli Edirne İpsala 2. Etap’tan 2+1 daire almak isterse 10 bin 748 lira ödeyecek. Peşinat 12 bin 596 lira. Geri kalan para 180 ay (15 yıl vadeyle) ödenebilecek. Bunun aylık taksidi 512 lira. Eğer 20 bin 949 lira peşin ödenirse vade 20 yıla kadar çıkarken, ödenecek aylık taksitler 349 liraya kadar düşüyor.


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