Tolga Çevik: Bu çiçek anneme

Tolga Çevik, sahneden tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladıktan sonra yere uzanıp oyunu ön sıradan izleyen annesi Reyhan Çevik’e çiçek uzattı. Bu jest seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Öte yandan Tolga Çevik, en son Hülya Avşar'ın programına konuk olduğunda gündeme gelmişti. Hülya Avşar'ın İngilizceyi annesinden öğrendiğini söyleyen Tolga Çevik'e ısrarla ''Annenden mi öğrendin?'', ''İngilizceyi kim öğretti?'' diye sorması şaşkınlık yaratmıştı.

İŞTE TOLGA ÇEVİK'İN HÜLYA AVŞAR'A OLAN TEPKİSİ:







