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Tolga Çevik'in programına katılan Cem Yılmaz'ın ayakkabıları olay oldu

Komedyen Cem Yılmaz genelde baştan aşağıya simsiyah kıyafetler içinde görmeye alışkın olduğumuz halinden farklı bir şekilde ekranlara çıktı. Hal böyle olunca Cem Yılmaz'ın kırmızı ayakkabıları dikkatleri üzerine çekti

03 Ocak 2018, Çarşamba 12:48
Tolga Çevik'in programına katılan Cem Yılmaz'ın ayakkabıları olay oldu
Yıllardır simsiyah kıyafetlerle ekranlara çıkan Cem Yılmaz, Tolg Show'un 2. bölümünde giydiği ayakkabılarla dikkat çekti.

Fakat ayakkabıların markasına ulaşan hayranları fiyatını görünce şaşırmadan edemedi.

4 BİN 350 TL'LİK AYAKKABI!

Cem Yılmaz, giydiği ayakkabının fiyatı 4 bin 350 TL.





Kayınbiraderi Tolga Çevik'in konuğu olarak 6 Ocak'ta 23.30'da Tolg Show'da ekrana gelecek olan Cem Yılmaz, Prada'nın 2018 İlkbahar-Sonbahar erkek koleksiyonundan siyah, tabanları kırmızı bir sneaker tercih etti.



CEM YILMAZ'IN KAYINBİRADERİ TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974'te dünyaya geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğitimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde bitirdikten sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri alan Tolga Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyucuları adlı tiyatroya katıldı. Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

Amerika'da eğitimini tamamlayan Tolga Çevik, ünlü aktör Robin Williams'tan da eğitim aldı. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.

Tolga Çevik, komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004'te evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu var.

Tolga Çevik eşi için yazdığı yazıyla herkesi kendine hayran bıraktıTolga Çevik eşi için yazdığı yazıyla herkesi kendine hayran bıraktı

Tolga Çevik ve eşi Özge Yılmaz. 



 

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