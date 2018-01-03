Tolga Çevik'in programına katılan Cem Yılmaz'ın ayakkabıları olay oldu

4 BİN 350 TL'LİK AYAKKABI!

CEM YILMAZ'IN KAYINBİRADERİ TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik eşi için yazdığı yazıyla herkesi kendine hayran bıraktı

Çiğdem Saltık

Yıllardır simsiyah kıyafetlerle ekranlara çıkan'un 2. bölümünde giydiği ayakkabılarla dikkat çekti.Fakat ayakkabıların markasına ulaşan hayranları fiyatını görünce şaşırmadan edemedi., giydiği ayakkabının fiyatı 4 bin 350 TL.Kayınbiraderi'in konuğu olarak 6 Ocak'ta 23.30'da'da ekrana gelecek olan'nın 2018 İlkbahar-Sonbahar erkek koleksiyonundan siyah, tabanları kırmızı bir sneaker tercih etti., 12 Mayıs 1974'te dünyaya geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğitimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde bitirdikten sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri alan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyucuları adlı tiyatroya katıldı. Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu.Amerika'da eğitimini tamamlayan Tolga Çevik, ünlü aktör Robin Williams'tan da eğitim aldı. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.ile 2004'te evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu var.