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Tolga Sarıtaş Söz dizisi için Gesi Bağları’nı seslendirdi

Tolga Sarıtaş başrolünde yer aldığı Star TV dizisi Söz için ‘Gesi Bağları’ türküsünü söyledi

26 Aralık 2017, Salı 10:39
Tolga Sarıtaş Söz dizisi için Gesi Bağları’nı seslendirdi
Star TV’nin sevilen dizilerinden Söz’de rol alan oyuncu Tolga Sarıtaş, dizinin 25 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümü için Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.

Söz dizisinin nefes kesen yeni bölümünde Tolga Sarıtaş'ın ilk kez seslendirdiği "Gesi Bağları" yorumu büyük beğeni toplarken sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.

Yavuz bu bölümde, annesinin ölümüne yol açan Agah ile tekrar karşı karşıya geliyor. Yavuz’un ailesiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler izleyeni de şoke etmeyi hedefliyor. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizide, “Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olurlar.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.

Yapımını ‘TIMS&B’nin üstlendiği dizide Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yapımcı olarak yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın bulunurke senaryosu Ethem Özışık’a ait. 




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