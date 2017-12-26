Tolga Sarıtaş Söz dizisi için Gesi Bağları’nı seslendirdi

Star TV’nin sevilen dizilerinden Söz’de
rol alan oyuncu Tolga Sarıtaş
, dizinin 25 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümü için Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.
Söz d
izisinin nefes kesen yeni bölümünde Tolga Sarıtaş'ın
ilk kez seslendirdiği "Gesi Bağları" yorumu büyük beğeni toplarken sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.
Yavuz
bu bölümde, annesinin ölümüne yol açan Agah ile tekrar karşı karşıya geliyor. Yavuz’un ailesiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler izleyeni de şoke etmeyi hedefliyor. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizide, “Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olurlar.
Üsteğmen Yavuz
önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.
Yapımını ‘TIMS&B’nin
üstlendiği dizide Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yapımcı olarak yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın bulunurke senaryosu Ethem Özışık’a ait.
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